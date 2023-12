Auto prallt gegen Straßenlaterne: 51-Jähriger stirbt

Freital.

Ein 51-jähriger Mann ist mit seinem Auto in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei wurde er tödlich verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kam der Mann am späten Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab. Nach dem Zusammenprall mit der Laterne fing das Auto Feuer. Der 51-Jährige konnte sich den Angaben zufolge noch aus dem Auto befreien, starb aber noch am Unfallort. Das Auto brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (dpa)