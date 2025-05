Auto rammt Garage und bleibt stecken - hoher Schaden

Ein Auto kommt von der Straße ab und durchbricht die Wand einer Garage. Der Fahrer und ein Insasse müssen von der Feuerwehr geborgen werden.

Arnsdorf.

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Arnsdorf östlich von Dresden eine Garagenwand durchbrochen und ist stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilte, war der 55 Jahre alte Fahrer am Freitagabend mit dem Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen. Der Mann und ein 22 Jahre alter Beifahrer wurden von der Feuerwehr verletzt aus dem Wagen geborgen. An der Garage und dem Auto sei ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro entstanden. (dpa)