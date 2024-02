Auto rollt in Dresden in die Elbe und sinkt: Suche erfolglos

Dresden.

Das Auto eines 27-Jährigen ist im Dresdener Stadtteil Laubegast in die Elbe gerollt und gesunken. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, stellte der Fahrer am Sonntagabend sein Auto für eine kurze Zeit am Laubegaster Ufer ab und ging in eine Pizzeria. Wenig später kamen Passanten in das Restaurant und erzählten, dass ein Auto in der Elbe trieb. Der Mann konnte nur noch zusehen, wie sein Wagen unterging.