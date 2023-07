Auto rollt mit Beifahrerin Abhang herunter

Bad Gottleuba-Berggießhübel.

Ein Auto mit einer 86 Jahre alten Beifahrerin darin hat sich in Bad Gottleuba-Berggießhübel (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Bewegung gesetzt und ist einen Abhang heruntergerollt. Der 84-jährige Fahrer hatte das Auto am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz abgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er den Wagen verlassen hatte, rollte dieser unvermittelt los.