Auto stößt mit Linienbus zusammen: 92-Jährige verletzt

Großpösna.

Eine 92 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Großpösna (Landkreis Leipzig) verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah die Frau am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung eine rote Ampel. Daraufhin stieß sie mit ihrem Auto gegen einen entgegenkommenden Linienbus, der nach links abbiegen wollte. Die Seniorin wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl der 20 Jahre alte Busfahrer als auch die Insassen des Busses blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde laut Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. (dpa)