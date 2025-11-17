Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Autofahrer kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Autofahrer kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Der Autofahrer kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Autofahrer kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Auto überfährt Kreisverkehr und beschädigt Verkehrsinsel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Statt den Kreisverkehr entlang, fährt ein Autofahrer bei Görlitz mitten hindurch. Schwer verletzt wird der Fahrer nicht. Die Verkehrsinsel nimmt allerdings Schaden.

Görlitz.

Ein Auto ist bei Görlitz auf der Bundesstraße 6 über einen Kreisverkehr gegen eine Verkehrsinsel gefahren und dabei zu Schaden gekommen. Der Fahrer des Autos blieb in dem Geschehen nach ersten Erkenntnissen der Polizei weitestgehend unverletzt, wurde jedoch zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war am Montagmorgen zur Autobahn 4 unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen statt den Kreisverkehr zu befahren einfach über die Mitte fuhr. Dabei fuhr er den Angaben zufolge ein Verkehrsschild ab.

Einsatzkräfte der Polizei seien demnach noch immer vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Fahrzeuge würden derzeit vorbeigeleitet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
17:10 Uhr
2 min.
Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der A4
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Bei Görlitz kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Autofahrer wird tödlich verletzt, ein anderer schwer. Die A4 ist Richtung Dresden gesperrt.
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
10:03 Uhr
1 min.
Auto kracht in Kleinkraftrad – 64-Jähriger schwer verletzt
Ein Kleinkraftradfahrer wird vom Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)
In Lauta kollidiert ein Autofahrer mit einem Kleinkraftrad – mit schweren Folgen für den 64-jährigen Fahrer des Zweirads.
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
Mehr Artikel