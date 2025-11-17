Auto überfährt Kreisverkehr und beschädigt Verkehrsinsel

Statt den Kreisverkehr entlang, fährt ein Autofahrer bei Görlitz mitten hindurch. Schwer verletzt wird der Fahrer nicht. Die Verkehrsinsel nimmt allerdings Schaden.

Görlitz. Ein Auto ist bei Görlitz auf der Bundesstraße 6 über einen Kreisverkehr gegen eine Verkehrsinsel gefahren und dabei zu Schaden gekommen. Der Fahrer des Autos blieb in dem Geschehen nach ersten Erkenntnissen der Polizei weitestgehend unverletzt, wurde jedoch zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war am Montagmorgen zur Autobahn 4 unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen statt den Kreisverkehr zu befahren einfach über die Mitte fuhr. Dabei fuhr er den Angaben zufolge ein Verkehrsschild ab.

Einsatzkräfte der Polizei seien demnach noch immer vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Fahrzeuge würden derzeit vorbeigeleitet. (dpa)