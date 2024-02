Auto überschlägt sich auf A4: Zwei Verletzte bei Unfall

Hohenstein-Ernstthal. Bei einem Unfall mit zwei Autos auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) sind zwei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 45 Jahre alter Autofahrer kam mit seinem Wagen ins Schleudern, als er dem Auto eines 65-Jährigen ausweichen wollte, der vor ihm fuhr und stark abbremsen musste. Das teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Weshalb der ältere Autofahrer so stark abbremste, war zunächst nicht bekannt.

Der Wagen des jüngeren Fahrers kam bei dem Ausweichversuch ins Schleudern und stieß gegen das andere Fahrzeug. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto des 65-Jährigen. Er wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Wagen landete in einer Leitschutzplanke. Der 45-Jährige erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Autobahn wurde nach dem Unfall am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Dresden für eine Stunde voll gesperrt. (dpa)