Die Polizei ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (Symbolbild).
Die Polizei ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (Symbolbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Auto überschlägt sich - Betrunkener Fahrer verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Wagen kollidiert mit einem geparkten Fahrzeug. Das Auto kommt auf dem Dach zum Stehen.

Delitzsch.

Bei einem Unfall in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Der 72 Jahre alte Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Er hatte zuvor mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto gerammt. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge bei dem 72-Jährigen einen Wert von knapp 2,4 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (dpa)

