Autobahn 9 bei Weißenfels nach Unfall mit Motorrad gesperrt

Weißenfels.

Die Autobahn 9 ist bei Weißenfels in Richtung Berlin nach einem Motorradunfall gesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Fahrer eines Motorrades in der Nähe des Kreuzes Rippachtal auf einen Pkw auf und stürzte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten sei die Autobahn gesperrt worden. Die Unfallursache war zunächst nicht klar. (dpa)