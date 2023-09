Autobahnen in den Ferien: Stauzahl sinkt, Standzeit wächst

Dresden.

Autofahrer standen in den Sommerferien auf Sachsens Autobahnen deutlich länger im Stau als im Vorjahr. In den sechs Ferienwochen verbrachten Urlauber und Reisende mehr als 12,5 Stunden länger gemeinsam stehend auf der Autobahn, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Staubilanz des Automobilclubs ADAC Sachsen hervorgeht. Dabei hat sich die Anzahl der Staus im Vergleich zu den Sommerferien 2022 um 212 verringert. Auch die Staulängen sanken um insgesamt 383 Kilometer.