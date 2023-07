Autodiebstahl vorgetäuscht nach Unfall mit Verletzter

Leipzig.

Nach einem Autounfall in Leipzig soll der Verursacher zunächst den Unfallort verlassen und später sein Fahrzeug als gestohlen gemeldet haben. Der Wagen des 35-Jährigen war am Dienstag an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Wagen einer ebenfalls 35-Jährigen geriet dabei auf Bahngleise und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Die Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.