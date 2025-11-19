Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Autofahrer erfasst 87-jährige Fußgängerin - Frau stirbt
Bei Arnsdorf wird eine Seniorin beim Überqueren der Bundesstraße 6 von einem Auto erfasst – mit tragischen Folgen.

Arnsdorf.

Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach (Landkreis Bautzen) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte die Frau am Dienstagabend die Bundesstraße 6/Bautzner Landstraße überqueren, als ein 57 Jahre alter Autofahrer sie mit seinem Wagen erfasste.

Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Fahrer die Frau aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse übersehen haben. Ob weitere Faktoren eine Rolle spielten, sei Teil der laufenden Ermittlungen. Die B6 war für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. (dpa)

