Autofahrer in Sachsen aufgepasst: Gefrierender Regen bringt Glätte am Mittwoch

Am Dienstag hat sich der Winter auch in Sachsen zurückgemeldet. Am Mittwoch droht es noch ungemütlich zu werden - insbesondere für Autofahrer.

Schnee, Regen und glatte Straßen: Seit Dienstag müssen sich Autofahrer im Süden Sachsens auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen – insbesondere am Mittwoch wird's ungemütlich. Dann erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen." Die Behörde empfiehlt, ab...