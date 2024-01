Autofahrer in Sachsen aufgepasst: Wetterdienst warnt heute vor glatten Straßen

„Für den südlichen Teil von Sachsen besteht eine Unwetterwarnung“, so Lehne. „Die Gefahr von gefrierendem Regen ist dort einfach gegeben.“ Aber: Es bestünde zumindest die Chance, dass es anders komme. Wenn es wirklich gut laufe, so Lehne, dann komme man vielleicht sogar nur mit Schnee davon - und ohne gefrierenden Regen.

Schnee, Regen und glatte Straßen: Am Mittwoch macht Tief Gertrud in der Südhälfte Deutschlands Autofahrern das Leben schwer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt u.a. in Baden-Württemberg, Bayern und im Süden Sachsens vor Glatteis. Die Warnung gilt von 10 Uhr bis Donnerstag um 4 Uhr. Betroffen ist vor allem ein Streifen vom Vogtland bis ins Erzgebirge , so DWD-Experte Torsten Lehne am Mittwochmorgen.

Der Winter ist zurück in Sachsen, am heutigen Mittwoch müssen Autofahrer besonders vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Schon, wer am Dienstagmorgen mit dem Auto unterwegs war, hat gemerkt: Der Winter meldet sich zurück. „Vor allem in der ersten Tageshälfte sind noch zahlreiche Schneeschauer unterwegs, schon recht verbreitet hat sich eine Schneedecke ausgebildet“, berichtete Florian Engelmann vom DWD am gestrigen Morgen gegenüber der „Freien Presse“. Teils sei die Schneedecke auch etwas dicker, „weil immer wieder Schneeschauer über dieselben Regionen gezogen sind“. Etwa im Erzgebirge.

Für Autofahrer war Vorsicht angesagt – und Fuß vom Gas: „Aufgrund dieser stärkeren Schneeschauer ist eine gewisse Glättegefahr durch Neuschnee oder Schneematsch gegeben.“

Glatteis-Gefahr: Niederschlagsband bringt Schnee und Regen

Ab Mittwoch schaltet der Winter nun einen Gang höher: Ein größeres Niederschlagsband zieht auf Sachsen zu – und das hat es in sich. „Das wird den Westen bzw. Südwesten Sachsens gegen Mittag erreichen und sich dann relativ rasch auf alle Regionen ausbreiten.“

Zunächst werde es teils kräftig schneien. „Das Problem ist nur, dass auf der Südseite des Niederschlagbandes auch deutlich mildere Luft herangeführt wird“, so Engelmann am Dienstag. „Und damit kann es sein, dass vor allen Dingen in den südlichen Teilen des Freistaates, also Vogtland und ums Erzgebirge, ja vielleicht auch in der Chemnitzer Region, der Schnee auch mal in Regen übergeht.“

Das Ganze dann bei Temperaturen um oder vielleicht sogar unter dem Gefrierpunkt. Es drohen also vereiste Straßen!