Autofahrer nach missachteter Vorfahrt schwer verletzt

Sachsen
Ein 71-Jähriger nimmt einem Pkw die Vorfahrt. Beide Fahrer kommen ins Krankenhaus.
Lichtenau.
Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) hat sich ein Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 71-Jähriger am Freitagnachmittag links abbiegen und nahm dabei einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, ist der 38-jährige Fahrer des zweiten Pkw schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Beide Fahrzeuge sind laut Polizei nicht mehr fahrbereit. (dpa)