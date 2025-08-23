Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Unfall sind zwei Menschen verletzt worden, einer sogar schwer. (Symbolbild)
Bei dem Unfall sind zwei Menschen verletzt worden, einer sogar schwer. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Bei dem Unfall sind zwei Menschen verletzt worden, einer sogar schwer. (Symbolbild)
Bei dem Unfall sind zwei Menschen verletzt worden, einer sogar schwer. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Autofahrer nach missachteter Vorfahrt schwer verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 71-Jähriger nimmt einem Pkw die Vorfahrt. Beide Fahrer kommen ins Krankenhaus.

Lichtenau.

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) hat sich ein Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 71-Jähriger am Freitagnachmittag links abbiegen und nahm dabei einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, ist der 38-jährige Fahrer des zweiten Pkw schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Beide Fahrzeuge sind laut Polizei nicht mehr fahrbereit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
23.08.2025
1 min.
Fahrradfahrer schwer verletzt
Polizeieinsatz nach schwerem Radunfall. (Symbolbild)
Bei einem Überholvorgang touchiert ein Pkw einen Radfahrer. Dieser muss schwer verletzt ins Krankenhaus.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
22.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall am Sonnenlandpark Lichtenau: Autos stoßen frontal zusammen
Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend auf der S 200 am Sonnenlandpark ereignet.
Auf der Strecke zwischen Ottendorf und Oberlichtenau hat es einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Die Ursache war erneut ein Vorfahrtsfehler.
Bettina Junge
Mehr Artikel