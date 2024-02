Autofahrer prallt im Vogtland betrunken gegen drei Bäume

Triebel.

Ein 35-Jähriger ist am späten Samstagabend in Triebel (Vogtlandkreis) betrunken mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen drei Bäume geprallt. Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Polizei Zwickau am Sonntag mitteilte. Er kam laut Polizei nach rechts von der Straße ab, fuhr gegen die drei Bäume, eine Böschung hinunter und blieb auf einer Wiese stehen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 35-Jährigen 1,6 Promille an. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Die Beamten schätzten den Schaden auf 27.400 Euro. (dpa)