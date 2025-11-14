Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bild: Danilo Dittrich/dpa
Sachsen
Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der A4
Bei Görlitz kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Autofahrer wird tödlich verletzt, ein anderer schwer. Die A4 ist Richtung Dresden gesperrt.

Görlitz.

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos auf der A4 bei Görlitz ist ein 48 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 39-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 45 Jahre alte Beifahrerin des 39-Jährigen erlitt demnach leichte Verletzungen. Die A4 ist Richtung Dresden voraussichtlich bis zum Abend voll gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge krachte der 48-Jährige am Mittag zwischen Görlitz und dem Grenzübergang zwischen Deutschland und Polen mit seinem Wagen vermutlich ungebremst in ein Auto vor ihm. Der Wagen wurde in ein drittes Auto geschoben. Der 48-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Schwerverletzte und die Leichtverletzte saßen in dem Auto, auf den der Wagen fuhr. 

Laut Polizei wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus geflogen. Seine Beifahrerin kam ebenfalls in eine Klinik. Die Insassen des dritten Wagens blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Warum der 48-Jährige auffuhr, war zunächst nicht klar. An dem Einsatz beteiligten sich auch Feuerwehrkräfte aus Polen. Die A4 ist ab dem polnischen Zgorzelec in Richtung Deutschland voll gesperrt. (dpa)

