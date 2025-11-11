Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bild: Danilo Dittrich/dpa
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Einer der Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bild: Danilo Dittrich/dpa
Sachsen
Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A4
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Görlitz kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Autofahrer wird tödlich verletzt, ein anderer schwer. Die A4 ist Richtung Dresden gesperrt.

Görlitz.

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos auf der A4 bei Görlitz ist ein 48 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 39 Jahre alter Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 45 Jahre alte Beifahrerin des 39-Jährigen erlitt demnach leichte Verletzungen. Die A4 ist Richtung Dresden voraussichtlich bis zum Abend voll gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge krachte der 39-Jährige am Mittag zwischen Görlitz und dem Grenzübergang zwischen Deutschland und Polen mit seinem Wagen vermutlich ungebremst in ein Auto vor ihm. Der Wagen wurde in ein drittes Auto geschoben. Der 39-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, denen er an der Unfallstelle erlag. Der Schwerverletzte und die Leichtverletzte saßen in dem Wagen, auf den der Wagen fuhr. 

Laut Polizei wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus geflogen. Seine Beifahrerin kam ebenfalls in eine Klinik. Die Insassen des dritten Wagens blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Warum die Wagen zusammenstießen, war zunächst nicht klar. An dem Einsatz beteiligten sich auch Feuerwehrkräfte aus Polen. Die A4 ist ab dem polnischen Zgorzelec in Richtung Deutschland voll gesperrt (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
10.11.2025
1 min.
Frau in Bautzener Innenstadt von Auto angefahren
Das Alter der verletzten Frau ist bisher unbekannt. (Symbolbild)
Sie wird dabei schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
04.11.2025
1 min.
Überholversuch endet in Unfall – Sechs Autos beschädigt
Bei einem Überholmanöver in Bad Schandau ist es zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen (Symbolfoto)
In Bad Schandau ist es auf der B 172 bei einem Überholvorgang zu einem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt, mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.
Mehr Artikel