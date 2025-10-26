Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Autos stoßen in Ebersbach zusammen. Ein Fahrer stirbt anschließend im Krankenhaus.
Zwei Autos stoßen in Ebersbach zusammen. Ein Fahrer stirbt anschließend im Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Zwei Autos stoßen in Ebersbach zusammen. Ein Fahrer stirbt anschließend im Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß
Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Fahrer des Unfallwagens muss reanimiert werden und stirbt danach im Krankenhaus.

Ebersbach.

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Ebersbach (Landkreis Görlitz) sind zwei Menschen verletzt worden, ein Fahrer starb anschließend im Krankenhaus. Der Wagen des 60-Jährigen sei am Samstagmittag auf der Hauptstraße aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit.Dort kollidierte er demnach frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 59-Jährigen. Sie wurde leicht verletzt. Rettungskräfte mussten den 60-Jährigen vor Ort reanimieren. Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er den Angaben zufolge nach kurzer Zeit starb.Die Polizei beschlagnahmte beide Unfallwagen als Beweismittel. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro, hieß es weiter. (dpa)

