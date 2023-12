Autofahrerin auf Drogen verursacht Unfall: Kind verletzt

Oelsnitz/Vogtl..

Ein sechsjähriges Kind ist bei einem Autounfall nahe Oelsnitz (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Schwer verletzt wurde auch die 55-jährige Fahrerin des Wagens, in dem das Kind saß, wie die Polizei mitteilte. Eine unter Drogeneinfluss stehende 28-Jährige war am Freitagabend mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Fahrzeug der 55-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Zusammenprall wurden beide Autos in den Seitengraben geschleudert. Die jüngere Frau wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt. Ein Drogentest vor Ort schlug positiv auf Amphetamine an. (dpa)