Autorin Ulrike Draesner bekommt Literaturpreis Leuk

Die deutsche Autorin Ulrike Draesner (61) erhält in der Schweiz einen Literaturpreis. Es handelt sich um die Auszeichnung "Spycher: Literaturpreis Leuk", und so ungewöhnlich wie der Name ist auch die Auszeichnung: Die Preisträgerin kann sich über fünf Jahre jeweils mehrere Wochen in Leuk, einer mittelalterlichen Kleinstadt über dem Rhonetal im Kanton Wallis, aufhalten und schreiben. Dafür gibt es jeweils einige Tausend Euro. Draesner ist Dozentin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Die Jury zeichnete Draesners Gesamtwerk aus, erwähnte aber besonders ihren jüngsten Roman "Die Verwandelten". Draesner gelinge es in dem Mütter- und Töchter-Roman, "eine vielstimmige Textur voller Wortfäden zu weben und Bilder für die Trauer und Traumata des 20. Jahrhunderts zu komponieren", teilte die Jury mit. Die Autorin hat schon zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds (2021). 2023 war der Roman "Die Verwandelten" für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Der "Spycher: Literaturpreis Leuk" wurde 2001 von der Stiftung Schloss Leuk ins Leben gerufen und wird jedes Jahr vergeben. Spycher heißt Speicher und ist die Bezeichnung für einen typischen alten Walliser Holzspeicher. 2022 wurde der slowenische Autor Aleš Šteger mit dem Preis geehrt. Draesner kann die Auszeichnung am 17. September im Schloss Leuk entgegennehmen. (dpa)