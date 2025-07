Autos durch Explosion bei Polizeirevier Eilenburg beschädigt

Nahe einem Polizeirevier im Landkreis Nordsachsen detoniert ein noch unbekannter Sprengkörper. Menschen werden nicht verletzt. Mehrere Autos werden aber in Mitleidenschaft gezogen.

Eilenburg.

Bei einer Explosion am Eilenburger Polizeirevier (Landkreis Nordsachsen) sind sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, warfen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Sprengkörper in Richtung des Polizeireviers. Welches Sprengmittel verwendet wurde, sei noch unklar. Menschen seien nicht verletzt worden. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Es werde wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt. (dpa)