Autos prallen in Leipzig zusammen - zwei Verletzte

Eine 50-jährige Autofahrerin gerät durch einen Fahrfehler in den Gegenverkehr. Es kommt zur Kollision.

Leipzig.

Bei einem Zusammenprall zweier Autos in der Nähe des Leipziger Messegeländes sind die beiden Fahrerinnen verletzt worden. Zuvor sei eine 50-Jährige am Donnerstagnachmittag infolge eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei am Morgen mit. Dort prallte sie gegen das Auto einer 21-Jährigen. Die 50-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause. Der Sachschaden werde auf etwa 35.000 Euro geschätzt.