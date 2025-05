Autos stoßen bei Lichtenau zusammen - drei Verletzte

Zwei Autos kollidieren in der Nähe des Sonnenlandparks Lichtenau. Daraufhin kommt eines der Fahrzeuge ins Schleudern.

Lichtenau.

Drei Männer sind bei dem Zusammenstoß von zwei Autos in Mittelsachsen bei Lichtenau leicht verletzt worden. Am Dienstagabend habe ein 58 Jahre alter Autofahrer beim Auffahren auf die S200 aus bislang unbekannten Gründen die Vorfahrt missachtet, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin stieß er mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammen. Das Auto des 23-Jährigen kam daraufhin ins Schleudern und fuhr in einen Straßengraben.