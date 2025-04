Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!

Autos, Textilien, Nussknacker: So hart treffen Trumps Zölle die sächsische Wirtschaft

20 Prozent auf alles – das gilt jetzt für Exporte aus der EU in die USA. In Sachsen wird besonders die Autoindustrie leiden. Ein Männelmacher hat noch ein Schlupfloch gefunden.

Chemnitz.

Donald Trump als Nussknacker am Schreibtisch, der mit goldenem Stift eine seiner gefürchteten Executive Orders unterzeichnet: Der Marienberger Männelmacher Steinbach hat in seinem Sortiment das Produkt der Stunde. Für 359 Dollar kann man sich den US-Präsidenten als original erzgebirgische Volkskunst bestellen. Das Angebot zielt voll auf amerikanische Kunden. Der Onlineshop ist komplett auf englisch, ab 499 Dollar wird versandkostenfrei in die USA geliefert.

Amerika war schon immer ein wichtiger Markt für Holzkunst aus Sachsen. "20 Prozent der Ware gehen in die USA", sagt Frederic Günther vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Nach seiner groben Schätzung sind das bis zu 25 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Eine kleine, aber prestigeträchtige Nische. Doch nun beginnt das große Bangen: Wie werden sich die Geschäfte künftig entwickeln?

Jedes siebte Kraftfahrzeug aus Sachsen geht bisher in die USA

Mit einem gewaltigen Zollpaket haben die USA unter Präsident Trump Handelspartnern in aller Welt den Kampf angesagt. Für Produkte aus der Europäischen Union gilt jetzt eine pauschale Einfuhrabgabe von 20 Prozent. In Sachsen trifft es vor allem die Autoindustrie. Bei Autos fallen sogar 25 Prozent Zoll an.

Die Vereinigten Staaten sind nach China Sachsens zweitwichtigster Handelspartner. Im Jahr 2024 wurden aus dem Freistaat Waren im Gesamtwert von knapp 5,1 Milliarden Euro in die USA ausgeführt. Davon entfielen 3,1 Milliarden Euro auf die Automobilindustrie - ein Anteil von gut 60 Prozent. Jedes siebte Kraftfahrzeug, das in Sachsen hergestellt wird, geht in den US-Export. Besonders unter Druck steht der Sportwagenhersteller Porsche, der in Leipzig produziert, aber anders als die Konzern-Stammmarke VW kein Werk in den USA hat.

Erzgebirger als Marktführer bei US-Feuerwehr

Doch auch viele sächsische Mittelständler werden unter den US-Zöllen leiden. Zum Beispiel Norafin in Mildenau. Der Hersteller von technischen Textilien mit rund 200 Mitarbeitern im Erzgebirge produziert seit einigen Jahren auch in den USA. In Mills River, North Carolina sind 45 Angestellte beschäftigt. "Dem Werk geht es gut", sagt Norafin-Geschäftsführer André Lang. Aber etwa 60 Prozent der Rohstoffe für die US-Produktion stammen aus Europa und Asien. Da kommen jetzt 20 Prozent Zoll drauf - und nicht nur dort: Auch das Werk in Mildenau exportiert immer noch 15 Prozent seiner Produktion in die USA. "Müssen wir die jetzt auch in die USA verlagern?", fragt sich der Geschäftsführer. Das werde zu Lasten des Standorts im Erzgebirge gehen.

Norafin fertigt Spezialtextilien für den Brandschutz. In den USA ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer bei der Ausstattung von Feuerwehren. Der Geschäftsführer hält Trumps Zoll-Strategie für fragwürdig, weil damit alles teurer werde. "Eine blühende Wirtschaft lebt nicht davon, dass sich die Leute Konsum nicht mehr leisten können", sagt André Lang. Und für neue Fabriken fehle in den USA auch Personal. Sein Unternehmen suche dort intensiv nach Mitarbeitern - bei 3,1 Prozent Arbeitslosigkeit eine schwierige Aufgabe. Norafin will in den USA die Zölle an die Kunden weitergeben - per Zuschlag auf der Rechnung.

IHK-Chef sieht für sächsische Firmen riesiges Potenzial in Europa

Auch bei der Industrie- und Handelskammer Chemnitz sieht man die Entwicklung mit großer Sorge. "Trumps XXL-Zölle sind Gift für die sächsische Exportwirtschaft", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Christoph Neuberg. Er wirbt dafür, dass die EU-Staaten jetzt den Schulterschluss suchen, dass sich sächsische Firmen verstärkt neue Märkte in Europa suchen. Gerade in Westeuropa, etwa in Frankreich, sei Sachsen unterrepräsentiert. "Da sind noch riesige Potenziale."

Für September plant die IHK bereits eine "European Business Week" in Chemnitz. Handelsbarrieren, die es in der EU immer noch gebe, etwa bei Montageleistungen mit der berüchtigten A1-Bescheinigung, müssten jetzt wegfallen. Die EU, so fordert Neuberg, solle zudem nicht nur mit Gegenzöllen reagieren, sondern die Mitgliedsstaaten müssten auch endlich die Freihandelsabkommen CETA mit Kanada und Mercosur mit Südamerika ratifizieren.

Im Wolkenkratzer in Atlanta: Preisnachlässe auf Nussknacker?

Die Marienberger Firma Steinbach befürchtet derweil, dass die Händler in den USA wegen der Zölle jetzt Preisnachlässe auf ihre erzgebirgische Volkskunst verlangen. "Für uns ist das US-Geschäft sehr wichtig. Wir erzielen hier weit über 90 Prozent unserer Umsätze", berichtet Geschäftsführer Rico Paul am Telefon auf Dienstreise in Atlanta.

In einem Wolkenkratzer der Hauptstadt von Georgia haben die Erzgebirger einen Showroom, wo sie Nussknacker und Osterhasen "handmade in Germany - original Ore Mountains" für Firmenkunden ausstellen. Im Onlineshop, wo auch der Trump-Nussknacker erhältlich ist, können US-Direktkunden bislang noch ein Schlupfloch im Zollpaket nutzen: Warensendungen aus der EU bleiben bis zu einem Wert von 800 Dollar vorerst weiter zollfrei.