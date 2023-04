Autounfall: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Autounfall nahe Königstein in der sächsischen Schweiz sind zwei Personen schwer verletzt worden - ein 18-Jähriger kam ums Leben. Ein 25-jähriger Autofahrer war am Samstag von Leupoldishain in Richtung Krietzschwitz unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort krachte sein Wagen mit dem Auto einer 54-Jährigen und deren Beifahrer zusammen. Der 25-Jährige und die 54-Jährige wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-jährige Beifahrer kam ums Leben.

Die S 169 blieb im Zuge der Bergungsarbeiten etwa sechs Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)