Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Plastic Manufacturing hat beim Amtsgericht Nürnberg Insolvenz angemeldet. (Symbolbild)
Plastic Manufacturing hat beim Amtsgericht Nürnberg Insolvenz angemeldet. (Symbolbild) Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Plastic Manufacturing hat beim Amtsgericht Nürnberg Insolvenz angemeldet. (Symbolbild)
Plastic Manufacturing hat beim Amtsgericht Nürnberg Insolvenz angemeldet. (Symbolbild) Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Sachsen
Autozulieferer Plastic Manufacturing insolvent
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steigende Kosten und sinkende Umsätze zwingen das Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern in die Knie. Der Insolvenzverwalter will nun auch mit den Kunden sprechen.

Diepersdorf/Nürnberg.

Mit dem fränkischen Zulieferer Plastic Manufacturing hat die Krise in der Autoindustrie ein weiteres Opfer gefordert. Die deutschen Gesellschaften des Unternehmens haben Insolvenz angemeldet, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm von der Kanzlei Schultze & Braun erklärt. Dazu zählen der Hauptstandort in Diepersdorf bei Nürnberg mit rund 830 Beschäftigten sowie Gesellschaften in Oberlungwitz in Sachsen mit etwa 95 Beschäftigten und Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen mit rund 120 Mitarbeitern. 

Derzeit verschaffe man sich einen Überblick und werde nach Möglichkeit den Geschäftsbetrieb sichern und stabilisieren, sagte Böhm. Die Löhne und Gehälter seien für die nächsten zwei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. "Das verschafft uns die nötige Luft, um den Betrieb weiterzuführen und die Sanierungsoptionen zu prüfen."

Kühlergrills und Lenkradabdeckungen

Plastic Manufacturing stellt unter anderem Kühlergrills, Spiegelklappen oder Lenkradabdeckungen aus Kunststoff her. Zu den Kunden gehören laut Böhm namhafte Automobilhersteller. Mit ihnen will er ebenso sprechen wie mit den Lieferanten.

Wie die gesamte Branche stehe auch Plastic Manufacturing wirtschaftlich stark unter Druck, hieß es vom Insolvenzverwalter. Durch den sinkenden Autoabsatz in Europa seien auch die Umsätze geschrumpft, während die Kosten für Rohstoffe und Energie zugelegt hätten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
10.10.2025
3 min.
Kretschmer stellt erneut Verbrenner-Aus infrage
Kretschmer stellt das Verbrenner-Aus infrage. (Archivbild)
Nach dem Autogipfel in Berlin sieht Sachsens Regierungschef "mehr Vernunft" in der Debatte. Zudem kritisiert er das Lohnniveau in den Fabriken - und ruft damit die IG Metall auf den Plan.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
04.11.2025
2 min.
Zahl der Ladepunkte: Sachsen bundesweit auf Platz drei
Der VDA fordert mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. (Symbolbild)
Deutschland zählt jetzt knapp 180.000 öffentliche Ladepunkte für E-Autos. Die Schnelllade-Infrastruktur wächst. Der Freistaat gehört bei der Versorgung zur Spitzengruppe.
Mehr Artikel