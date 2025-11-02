Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ayse Irem hat sich im Finale der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam in Chemnitz den Titel geholt.
Ayse Irem hat sich im Finale der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam in Chemnitz den Titel geholt. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Julius Althoetmar aus Bayern sicherte sich bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam in Chemnitz Platz 2.
Julius Althoetmar aus Bayern sicherte sich bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam in Chemnitz Platz 2. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Lia Hartl aus Österreich errang in Chemnitz Platz 3 der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam.
Lia Hartl aus Österreich errang in Chemnitz Platz 3 der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam sind im Einzelwettbewerb 80 Autorinnen und Autoren angetreten.
Bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam sind im Einzelwettbewerb 80 Autorinnen und Autoren angetreten. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Ayse Irem gewinnt Deutsche Meisterschaft im Poetry Slam
Vier Tage lang haben die Besten der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene in Chemnitz um die Krone des Dichterwettstreits gerungen. Wer hat im Einzel- und im Team-Wettbewerb am meisten überzeugt?

Chemnitz.

Ayse Irem aus Nordrhein-Westfalen ist neue deutschsprachige Meisterin im Poetry Slam. Beim diesjährigen Wettbewerb setzte sich die 26-Jährige gegen 80 Konkurrentinnen und Konkurrenten im Einzelwettbewerb durch und bekam am Ende Standing Ovations von den rund 1.800 Zuhörern in der Chemnitzer Stadthalle. Sie war für I,Slam angetreten - ein Netzwerk muslimischer Poetry Slammer.

In ihren kämpferischen Texten thematisiert die studierte Architektin Alltagsrassismus in Deutschland und das Gefühl, "nie weiß genug" zu sein. Platz zwei und drei hinter Irem belegten Julius Althoetmar aus Bayern und Lia Hartl aus Österreich. 

Berliner Duo gewinnt dritten Team-Titel

Vier Tage lang war Chemnitz, Europas Kulturhauptstadt 2025, Treffpunkt der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Der moderne Dichterwettstreit wurde in einem Einzel- und einem Team-Wettbewerb ausgetragen. Im Team-Finale hatte sich am Freitagabend das Duo Wortwin & Slamson aus Berlin unter acht Finalisten durchgesetzt. Laut den Veranstaltern sicherte sich das Duo seinen dritten Team-Titel durch sprachliche Originalität, präzises Timing und mitreißende Bühnenpräsenz.

Bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam sind im Einzelwettbewerb 80 Autorinnen und Autoren angetreten.
Bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam sind im Einzelwettbewerb 80 Autorinnen und Autoren angetreten. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam sind im Einzelwettbewerb 80 Autorinnen und Autoren angetreten.
Bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam sind im Einzelwettbewerb 80 Autorinnen und Autoren angetreten. Bild: Sebastian Willnow/dpa

Bei einem Poetry Slam tragen Autoren und Autorinnen selbst verfasste Texte auf einer Bühne vor und stellen sich dem Urteil des Publikums. Die Texte können kritisch, lustig, politisch und auch persönlich sein. Dabei müssen sich die Vortragenden an ein Zeitlimit halten. Während Hilfsmittel wie Kostüme oder Requisiten tabu sind, darf mit Mimik und Gestik gearbeitet und der Text auch gerappt werden. 

Teilnehmer aus sieben Ländern

Die Meisterschaft wurde zum 29. Mal ausgetragen. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Belgien, Liechtenstein und Luxemburg. Poetry Slams haben im deutschsprachigen Raum eine große Fangemeinde, vor allem in großen Städten werden regelmäßig solche Wettkämpfe ausgetragen. Zu bisherigen Finalisten der deutschsprachigen Meisterschaft gehören bekannte Namen wie Hazel Brugger und Marc-Uwe Kling. (dpa)

