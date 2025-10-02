Baby getötet und in Müll geworfen: Mutter vor Gericht

Es ist ein schrecklicher Fund: Ein Baby wird tot auf dem Gelände eines Abfallentsorgers entdeckt. In Kürze beginnt der Prozess gegen die angeklagte Mutter.

Dresden/Freital. Ein Baby wird tot im Müll in Freital gefunden - acht Monate danach kommt die Mutter des Kindes vor Gericht. Die heute 24-Jährige muss sich vom 8. Oktober an wegen Totschlags verantworten, wie ein Sprecher des Landgerichts Dresden mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen vor, das Mädchen Anfang Februar in ihrer Wohnung in Freital lebend zur Welt gebracht und getötet zu haben. Anschließend soll sie die Leiche in eine Biomülltonne gelegt haben. Das tote Baby wurde schließlich auf dem Gelände eines Abfallentsorgers entdeckt.

Der Leichnam wurde am 7. Februar gefunden. Auch aufgrund eines Zeugenhinweises war die damals 23-Jährige ins Visier der Fahnder geraten: Sie wurde am 12. Februar festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Das Landgericht hat insgesamt fünf Verhandlungstermine bis zum 17. Oktober angesetzt. (dpa)