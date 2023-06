Babys von Balkon fallen gelassen: Freispruch für Mutter

Eine wegen versuchten Totschlags und schwerer gefährlicher Körperverletzung an zwei ihrer Kinder angeklagte Mutter ist freigesprochen worden. Die Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts begründete ihr Urteil am Dienstag mit der von einem Sachverständigen attestierten Schuldunfähigkeit aufgrund von Drogenkonsum und psychischer Erkrankungen. Die 37-Jährige, die noch einen älteren Sohn hat, soll in einer Entzugseinrichtung untergebracht werden.

Die 37-Jährige soll nach Überzeugung der Richter am 13. Juni 2022 ihre damals sechs Monate alten Zwillinge vom Balkon ihrer Wohnung in der ersten Etage eines Dresdner Plattenbaus fallen gelassen haben. Die Babys hatten den Sturz aus knapp fünf Metern Höhe mit schwersten Schädel-Hirn-Traumata und Wirbelverletzungen überlebt. Sie mussten mehrfach operiert werden. Laut Anklage sind bei den Jungen dauerhafte Schäden zu befürchten, körperlich wie geistig. Sie werden von Familienangehörigen betreut.

Die Richter folgten dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidigerin kündigte an, in Revision zu gehen. Ihre Mandantin hatte sich vor Gericht darauf berufen, sich an nichts erinnern zu können außer der Bedrohung durch Jemanden in ihrer Wohnung und Brandgeruch. (dpa)