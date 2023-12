Backen oder Sport: Häftlinge feiern Weihnachten im Knast

Dresden.

Die gut 3000 Häftlinge in Sachsen sollen die Weihnachtstage einigermaßen feierlich verbringen. Für die Gefangenen gibt es Advents- und Weihnachtsfeiern oder Festgottesdienste, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich bestehen großzügige Besuchsmöglichkeiten. In einigen Justizvollzugsanstalten dürfen die Inhaftierten mit ihren Kindern spielen und basteln, anschließend werden selbst hergestellte Geschenke überreicht. Zu essen gibt es verschiedene Braten mit Beilagen.