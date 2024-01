Bad Schandau ist erstes Kneippheilbad in Sachsen

Dresden.

Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz darf sich ab sofort Kneippheilbad nennen. Der an der Elbe gelegene Ort besitze mit dieser staatlichen Anerkennung "ein touristisches Alleinstellungsmerkmal, das zusätzlich Gäste in die Region locken wird", sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) laut Mitteilung am Freitag. Dadurch finde das Heilverfahren nach dem Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) mit den fünf Säulen Bewegung, Ernährung, Wasser, Balance, Pflanzen "in unserer oftmals hektischen Zeit auch weiterhin Beachtung und Anwendung".