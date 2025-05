Badesaison startet - Ministerin appelliert an Badegäste

Am Donnerstag beginnt in Sachsen offiziell die Badesaison. Die Gewässer sollen regelmäßig überwacht werden. Aber auch Badegäste können ihren Teil zu sauberen Seen und Talsperren beitragen.

Dresden. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat Badegäste zum Beginn der Badesaison zur Sauberhaltung der sächsischen Gewässer aufgerufen. "Bitte helfen Sie mit, die Wasserqualität und den guten Zustand der Badestellen zu erhalten. Lassen Sie keine Abfälle zurück, benutzen Sie die vorhandenen Toiletten und füttern Sie keine Wasservögel", erklärte die Politikerin laut einer Mitteilung. In der vergangenen Badesaison habe den sächsischen EU-Badegewässern durchweg eine ausgezeichnete mikrobiologische Qualität bestätigt werden können.

Die Badesaison startet den Angaben zufolge an diesem Donnerstag. Bis zum 15. September sollen die Badegewässer regelmäßig hygienisch überwacht werden. Dazu sollen die sächsischen Gesundheitsämter die Badestellen besichtigen und regelmäßig Wasserproben entnehmen, die auf Kolibakterien und fäkale Verunreinigungen untersucht werden. Auch das Aufkommen von Blaualgen werde überwacht.

In Sachsen werden 32 Tagebauseen und Talsperren als EU-Badegewässer gelistet. 29 davon werden in diesem Jahr hygienisch beobachtet. (dpa)