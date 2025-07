Bäcker in Sachsen akzeptiert kein Bargeld mehr: Darf er das?

Der Großbäcker Steinecke akzeptiert jetzt in einer seiner Filialen in Sachsen überhaupt kein Bargeld mehr. Zuvor hatte schon ein Bäcker im Vogtland erklärt, er wolle keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr. Aber ist da überhaupt rechtlich statthaft?

Leipzig.

Die Großbäckerei Steinecke, die Hunderte Filialen in Sachsen-Anhalt und Sachsen betreibt, nimmt seit Kurzem in ihrem Geschäft am Leipziger Ostplatz kein Bargeld mehr an. Kunden werden mit einem übergroßen Aufkleber im Fenster und einem Plakataufsteller vor der Tür darauf hingewiesen, dass dort seit dem 1. Juli nur noch bargeldlos per EC-Karte, per Kreditkarte, per Smartphone oder per Steinecke-Guthabenkarte gezahlt werden kann. Anderenorts wollen Bäcker hingegen keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr annehmen - so setzt nicht nur die Bäckerei Behrendt im Oberen Vogtland seit diesem Jahr komplett auf runde Preise und weniger Wechselgeld. Auch in Süddeutschland gibt es diesen Trend. Viele Kunden sind irritiert, weil Euro-Münzen und -Scheine doch ein gesetzliches Zahlungsmittel sind. Gibt es deshalb nicht eine Annahmepflicht für Bäcker, Geschäfte, Restaurants oder Supermärkte?