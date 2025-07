Bäcker in Sachsen nimmt kein Bargeld mehr an

Der Großbäcker Steinecke akzeptiert jetzt in einer seiner Filialen in Sachsen überhaupt kein Bargeld mehr. Zuvor hatte schon ein Bäcker im Vogtland erklärt, er wolle keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr. Wird das jetzt zum Standard - und wie reagieren die Kunden darauf?

Leipzig. Die Großbäckerei Steinecke betreibt hunderte Filialen in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Seit Kurzem heißt es in der Filiale am Leipziger Ostplatz aber: „Bye-bye Bargeld, hallo Karte.“ Mit einem übergroßen Aufkleber im Fenster und einem Plakataufsteller vor der Tür werden Kunden dort darauf hingewiesen, dass in diesem Geschäft seit dem 1. Juli nur noch bargeldlos per EC-Karte, per Kreditkarte, per Smartphone oder per Steinecke-Guthabenkarte gezahlt werden kann - obwohl es beim Brötchenkauf meist eher um Kleckerbeträge geht. Um den Kunden diese Änderung schmackhaft zu machen, hat die Kette in den ersten Tagen auf zehn Prozent „Umstellungsrabatt“ gesetzt.

Der Hintergrund: In Deutschland wird immer seltener cash bezahlt. Laut Bundesbank fanden bereits im Jahr 2023 nur noch rund die Hälfte (51 Prozent) aller Bezahlvorgänge in Deutschland mit Bargeld statt. Während das bargeldlose Bezahlen in vielen Geschäften und Unternehmen aber schon zum Standard gehört, war das in vielen Bäckereien und Konditoreien bislang oft noch eher die Ausnahme. Denn viele Kunden tun sich schwer damit, für ein oder zwei Brötchen die Geldkarte zu zücken. Viele Verbraucher sind es zudem gewohnt, beim Bäcker ihr Wechselgeld loszuwerden. Die Großbäckerei Steinecke, die in Ost- und Norddeutschland mehr als 500 Filialen betreibt, will das ändern. Dabei ist die Filiale in Leipzig nicht die erste, in der sie kein Bargeld mehr annimmt: In Berlin hatte sie das in einem Geschäft schon vor einigen Monaten einmal getestet.

Vogtländischer Bäcker will keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen

Auch andere Bäckereien fremdeln inzwischen mit dem Kleingeld. So setzt die Bäckerei Behrendt mit vier Filialen im Oberen Vogtland seit diesem Jahr komplett auf runde Preise und weniger Wechselgeld. Alles endet auf fünf und zehn Cent. Ein- oder Zwei-Cent-Stücke soll das Personal dort möglichst nicht mehr annehmen. Weniger Wechselgeld, weniger Aufwand - etwa beim Nachzählen der Kasse, erklärte der Bäckermeister kürzlich der „Freien Presse“. „Das geschah mehrfach täglich, etwa bei Schichtwechseln.“ Auch in Süddeutschland akzeptieren einige Bäckereien schon seit Längerem keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr und bitten Kunden, stattdessen auf- oder abgerundete Beträge zu zahlen oder cash zu bezahlen. Dies ist rechtlich erlaubt, da Händler nicht verpflichtet sind, unbegrenzte Mengen an Kleingeld anzunehmen. Viele Bäckereien runden die Preise daher auf oder ab, um den Umgang mit kleinen Cent-Beträgen zu vereinfachen.

So begründet Steinecke das Bargeld-Aus

Die Großbäckerei Steinecke auf Facebook begründet das Bargeld-Aus in einer ihrer Filialen auf Facebook so: „Bargeldlose Zahlungen werden immer beliebter und wir möchten auf diesem Weg herausfinden, wie die Akzeptanz zu diesem Thema bei unseren Kunden ist.“ Der „Bild“ sagte eine Unternehmenssprecherin zudem: „Grundsätzlich vereinfacht dies die Bezahlvorgänge in einer Filiale, ebenso die abendliche Abrechnung und weitere Bearbeitung bis zur Gutschrift durch Einzahlung. Zusätzliche Kosten müssen natürlich gegengerechnet und auf den Prüfstand gestellt werden.“ In der Leipziger Filiale liege der Kartenzahlungsanteil aber schon heute bei mehr als 60 Prozent. Geplant sei die Umstellung als Testphase zunächst für drei Monate. „Allerdings werden wir im Bedarfsfall auch früher reagieren.“ Ob der Test auch auf andere Filialen ausgedehnt wird, ließ Steinecke offen.

Kunde: „So etwas geht gar nicht“

Die Reaktionen auf Facebook auf die Umstellung der Berliner Steinecke-Filiale auf nur noch Cash waren allerdings ziemlich ernüchternd. Eine Verbraucherin schrieb: „Wäre nix für uns, wir bezahlen prinzipiell nie mit Karte.“ Ein anderer kommentierte: „Dann behaltet eure Ware.“ Andere Nutzer schrieben: „Unpersönlich, fehlt nur noch, dass man maschinell bedient wird“ oder „Das ist das Letzte“. Ein weiterer Kunde merke an: „So etwas geht gar nicht. Es gibt viele ältere Menschen, die möchten oder können nicht mit Karte zahlen, oder auch Jüngere, die lieber mit Bargeld bezahlen, da sie dann ihre Finanzen besser im Überblick haben.“ Dem hält Steinecke allerdings die eigene aufladbare Guthabenkarte entgegen: „Wir grenzen niemanden aus, im Gegenteil“, so eine Unternehmenssprecherin.

Ob sich nur noch bargeldlose Transfers als einzige Zahlungsarten in Bäckereien durchsetzen werden, ist daher fraglich. So hatte auch die Großbäckerei Göing aus Hannover 2024 in einigen ihrer Filialen ebenfalls das Bargeld bereits einmal abgeschafft. Dort wurde dieser Test wieder gestoppt und die Bargeld-Zahlung wieder eingeführt – „Auf vielfachen Kundenwunsch“, wie die „Hannoversche Allgemeine“ damals eine Unternehmenssprecherin zitierte. (juerg)