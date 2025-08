Bahn kommt beim Ausbau zwischen Leipzig und Dresden voran

Ein wichtiger Bauabschnitt ist fertig. Es gibt aber noch viel zu tun.

Dresden. Zwischen Leipzig und Dresden sollen Züge künftig deutlich schneller fahren - nun hat die Bahn einen wichtigen Teil der Bauarbeiten dafür abgeschlossen. Zwischen Zeithain und Leckwitz seien beide Gleise modernisiert, Bahnübergänge durch Brücken ersetzt und etwa 6,5 Kilometer Lärmschutzwände gebaut worden, teilte die Bahn mit. Züge könnten dort künftig mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde fahren. Auch zwei Haltepunkte seien modernisiert worden.

Der Abschnitt ist Teil der insgesamt 117 Kilometer langen Ausbaustrecke zwischen Leipzig und Dresden. Künftig sollen Züge die beiden Städte in unter einer statt in anderthalb Stunden verbinden. Es sei aber noch viel zu tun: So werde aktuell etwa auch noch am Kreuzungsbauwerk in Dresden gebaut. Und erst ab 2029 soll der Knoten Riesa modernisiert werden, so der Konzern. (dpa)