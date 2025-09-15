Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Deutsche Bahn lädt zum Tag der Schiene - mit Festen, Fahrten und Führungen. (Archivbild)
Die Deutsche Bahn lädt zum Tag der Schiene - mit Festen, Fahrten und Führungen. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Bahn lädt zum Tag der Schiene – Feste, Fahrten und Führungen
Von Dampflokfahrten bis Eisenbahnflohmarkt: Beim Tag der Schiene erleben Besucher Eisenbahngeschichte, Technik zum Anfassen und besondere Jubiläen hautnah.

Leipzig.

Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert die Deutsche Bahn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom 19. bis 21. September einen "Tag der Schiene". Mit Bahnhofsfesten, Sonderfahrten und Baustellenführungen werden ungewöhnliche Einblicke in die Welt der Eisenbahnen gewährt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Führungen und Festmeile in Sachsen

Zum 150-jährigen Bestehen bietet der Bahnhof Pirna am 20. September unter anderem Stellwerks- und Bahnhofsführungen. Der Chemnitzer Hauptbahnhof verwandelt sich zur Feier "200 Jahre Eisenbahn in Europa" in eine Festmeile. Geboten werden verschiedene Sonderfahrten und ein Eisenbahnflohmarkt, wie die Bahn mitteilte.

Auf der Strecke Schwarzenberg–Annaberg-Buchholz Süd der Erzgebirgsbahn sind demnach erstmals seit vielen Jahren Rundfahrten möglich. Am Leipziger Hauptbahnhof starten Dampflokfahrten und Interessierte können sich alte Loks anschauen.

Einblicke in Stellwerkstechnik in Halle

Am Güterbahnhof Halle gibt es ein Familienfest und die Besucherinnen und Besucher können sich über Jobs bei der DB informieren. Zudem können die Gäste einen Blick auf die Instandhaltung und in die moderne Stellwerkstechnik werfen.

Erlebnismuseum "Maschinarium" in Thüringen

Im Schwarzatal ist der Eintritt in das Erlebnismuseum "Maschinarium" der Thüringer Bergbahn den Angaben nach kostenlos. Hier sehen die Besucherinnen und Besucher das Herzstück der Bergbahn, das Maschinenhaus mit Antriebsanlage, Motoren und Bremsen. Zudem fahren Kinder am 20. September kostenlos mit der Bergbahn. (dpa)

