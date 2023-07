Bahngebäude unterm Hammer: Eines mit Wasserturm

Leipzig/Dresden. Bei Herbst-Auktionen für Immobilien aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kommen Anfang September auch mehrere Bahngebäude unter den Hammer. Darunter ist das denkmalgeschützte ehemalige Empfangsgebäude der Deutschen Bahn in Seeland in Sachsen-Anhalt aus dem 19. Jahrhundert. Es befindet sich an der Strecke Halle-Halberstadt, auch ein Werkstattgebäude und ein Wasserturm gehören zur Immobilie, wie die Sächsischen Grundstücksauktionen AG am Montag mitteilte. Der Aufrufpreis liege bei 15.000 Euro.

Für diesen Preis im Angebot ist auch ein früheres Empfangsgebäude in Buttstädt in Thüringen, dort sind ein Güterschuppen und diverse Nebengebäude inklusive. Für 5000 Euro indes kommt ein ehemaliges Bahnwärterhaus in Döbeln in Sachsen zum Aufruf, mit rund 6700 Quadratmeter großem Grundstück. Ein weiteres Angebot aus Thüringen ist eher selten: eine Drei-Felder-Sporthalle in Mühlhausen. (dpa)