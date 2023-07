Bahnknoten Gößnitz länger gesperrt als angekündigt

Leipzig/Gößnitz.

Fahrgäste müssen sich länger als ursprünglich angekündigt mit Folgen von Bauarbeiten am Eisenbahnknoten Gößnitz in Thüringen arrangieren. Erst ab dem 22. September sollen Züge zwischen Altenburg und Werdau/Zwickau und zwischen Schmölln und Glauchau wieder fahren, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 25. August beendet werden. Verspätete Materiallieferungen und Engpässe bei Fachleuten führten nun zu der vierwöchigen Verzögerung. Solange werde weiter auf das bereits genutzte Ersatzkonzept mit umfangreichen Fahrplanänderungen und Ersatzbussen gesetzt.