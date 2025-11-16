Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Wochen lang fahren zwischen Gera und Weischlitz keine Züge. Ersatzbusse übernehmen den Verkehr. (Symbolbild)
Mehrere Wochen lang fahren zwischen Gera und Weischlitz keine Züge. Ersatzbusse übernehmen den Verkehr. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Mehrere Wochen lang fahren zwischen Gera und Weischlitz keine Züge. Ersatzbusse übernehmen den Verkehr. (Symbolbild)
Mehrere Wochen lang fahren zwischen Gera und Weischlitz keine Züge. Ersatzbusse übernehmen den Verkehr. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Sachsen
Bahnstrecke zwischen Gera und Weischlitz gesperrt - was nun?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Züge fallen aus, Busse fahren anders: Was Pendler zwischen Gera und Weischlitz jetzt wissen müssen – und warum eine historische Brücke im Mittelpunkt steht.

Gera.

Die Bahnstrecke zwischen Gera und Weischlitz im sächsischen Vogtlandkreis wird ab Montagmorgen für mehrere Wochen gesperrt. Grund dafür sind laut Vogtlandbahn Arbeiten an der Signaltechnik. Sämtliche Züge der Linie RB4 von Gera nach Weischlitz und am Wochenende bis nach Adorf fallen demnach aus. Es verkehren Ersatzbusse.

Weltweit zweitgrößte Ziegelbrücke bald fertig saniert

Die Bauarbeiten und Einschränkungen dauern an bis zum 11. Dezember. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Greiz-Dölau und Weischlitz bleibt es dann noch bis zum Folgetag am 12. Dezember bei Schienenersatzverkehr.

Hintergrund ist der Abschluss der jahrelangen Sanierungsarbeiten an der historischen Ziegelsteinbrücke über das Elstertal. Das Bauwerk aus dem 19. Jahrhundert ist nach der nur rund zehn Kilometer entfernten Göltzschtalbrücke die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt. 

Die von den Bauarbeiten betroffene Strecke ist zudem eines von sieben deutschlandweiten Projekten des sogenannten Schnellläuferprogramms der Deutschen Bahn. Demnach sollen die Erneuerung der Signale und Weichenantriebe entlang der Strecke sowie ein neues digitales Stellwerk in Plauen künftig zur besseren Steuerung und flexibleren Fahrmöglichkeiten der Züge führen, teilt die Vogtlandbahn weiter mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
7 min.
06.11.2025
7 min.
Mit dem Zug durch Sachsen: Warum ich Autofahren so satt habe
Meinung
Redakteur
Wolken wie Zuckerwatteberge: An vielen Tagen ist der Ausblick bei einer Zugfahrt über die Göltzschtalbrücke malerisch schön.
Auf der Suche nach Entschleunigung steigt unsere Autorin im Autoland Sachsen in den Zug und in die Straßenbahn um. Viele haben sie gewarnt, aber dann kommt es ganz anders als gedacht.
Nicole Jähn
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
18:53 Uhr
3 min.
Protest gegen Einsparungen bei Zugbegleitern
Gegen die Einsparung von Zugbegleitern bei der DB Region und dem Verkehrsverbund Oberelbe regt sich Protest. (Archivbild)
In Sachsen sollen künftig viele Züge auch ohne Zugbegleiter rollen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hält das aus mehreren Gründen für fahrlässig.
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
Mehr Artikel