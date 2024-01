Bahnverkehr nach GDL-Streik wieder angelaufen

Dresden/Erfurt/Magdeburg.

Nach dem vorzeitigen Ende des Lokführerstreiks läuft der Bahnverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder an. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen sagte, läuft im Regional- und Fernverkehr alles weitestgehend wieder nach den Normalfahrplänen. Vereinzelt seien jedoch noch kleinere Einschränkungen möglich. Reisende sollten sich deshalb vor Fahrtantritt online informieren.