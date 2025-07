Balkonbrand greift in Oppach auf Nebengebäude über

In Oppach kann sich der Eigentümer des Hauses, an dem es brennt, noch in Sicherheit bringen.

Oppach. Der Balkon eines Einfamilienhauses in Oppach (Landkreis Görlitz) ist am frühen Morgen in Flammen geraten. Das Feuer breitete sich auf ein angrenzendes Nebengebäude aus, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge konnte der Eigentümer das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. In dem Nebengebäude hat sich nach Polizeiangaben niemand aufgehalten. Ob es sich hier um ein Wohnhaus handele, sei bislang unklar. Die Löscharbeiten dauern noch immer an.

Zur Brandursache machte die Polizei bisher keine Angaben. (dpa)