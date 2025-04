Ballermann-Star Mickie Krause läuft Leipzig-Marathon

Der Leipzig-Marathon ist Kult: Mehr als 1400 Läufer werden am Sonntag wieder au der langen Strecke an den Start gehen - darunter auch eine Ballermann-Ikone.

Leipzig. Es ist nicht seine erste Teilnahme in Leipzig: Schon 2017 lief der Ballermann-Star mit. Seine Bestzeit auf der Marathon-Strecke liegt bei erstaunlich guten 3 Stunden und 15 Minuten. In Leipzig brauchte er damals 3 Stunden und 34 Minuten für diese Distanz - und das nach einer Partynacht.

Nach Partynacht geht es auf die Langstrecke in Leipzig

Beim 47. Leipzig Marathon am kommenden Sonntag geht Sänger Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“) mit mehr als 1400 gemeldeten Teilnehmern auf die Hauptstrecke. „Das dürfte mein 18. oder 19. Marathon sein“, erzählte er dazu im Schlagerplanet Radio-Podcast „Aber bitte mit Schlager“. Auch dieses Mal geht es für den Münsterländer fast direkt von der Bühne an die Startlinie. Neben Matthias Reim ist Krause am Abend zuvor nämlich einer der Top-Acts bei der „Schlagernacht des Jahres“ in der Leipziger Quarterback Arena. Keine zwölf Stunden später wird der 54-Jährige direkt gegenüber der Halle loslaufen.

Mickie Krause: Ich weiß nicht, warum ich Marathon laufe

Die Auftritte am Ballermann sind ein hartes Geschäft. Da will Mickie Krause, der mit bürgerlichem Namen Michael Engels heißt, fit sein. Woher die Faszination und Motivation für die lange Laufstrecke kommen? „Ich weiß nicht, warum ich Marathon laufe“, so der Schlagerstar in dem Podcast. „Es gibt so tolle Hobbies: Brieftauben züchten, Briefmarken sammeln (…), einen trinken gehen mit Kumpels. Aber nein, ich laufe Marathon. Das ist, glaube ich, meine jährliche Herausforderung.“

Ausgleich zum Veranstaltungsmarathon auf der Bühne

In diesem Jahr tritt Mickie Krause nach eigenen Angaben etwa 100 Mal in Deutschland und 30 bis 40 Mal auf Mallorca auf. Unter anderem präsentiert er dabei seinen Fans sein neues Album „Plus 1“. Darauf singt er zahlreiche Duette, zum Beispiel mit Semino Rossi, Anna-Maria Zimmermann und Mallorca-Legende Lorenz Büffel.

Laufen zur Entspannung

Obwohl ihm so manche Trainingseinheit wenig Spaß bereitet, ist das Laufen für den gebürtigen Münsterländer vor allem Entspannung: „Wenn ich joggen gehe, dann eigentlich aus dem Grund, den Kopf freizubekommen, eine Stunde lang nicht zu telefonieren (…)“, erzählt er in dem Podcast. „Das ist so wirklich mein Ventil, die Natur und den Tag zu genießen… und, auch nicht dicker zu werden!“

Das rät Mickie Krause Laufanfängern

Laufanfängern rät Mickie Krause, ganz langsam anzufangen und dann zu steigern. „Eine Minute joggen, eine Minute gehen - das machst du 15 Minuten in der ersten Woche.“ Sonst vergehe die Lust am Laufen wegen des Muskelkaters schnell. Und was hört ein Schlagerbarde beim Joggen? Mickie Krause: „Ich bin ein Kind der 80er-Jahre, bin mit U2 und Simple Minds groß geworden. Ich höre aber auch gerne Cold Play.“

Seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zuliebe hat der Ballermann-Star die Anzahl seiner Konzerte in den letzten Jahren aber etwas reduziert: „2019 habe ich zum ersten Mal ansatzweise gespürt und gefühlt, wie sich Burnout anfühlen muss“, so Mickie Krause. „Ich hatte 2019 196 Auftritte in Deutschland gemacht und 55 Termine auf Mallorca. Ich war nur noch unterwegs Da war ich echt fertig.“

Ironman-Weltmeister Rico Bogen auch am Start

Der Ironman-70.3-Weltmeister Rico Bogen will am Sonntag die 10 Kilometer in Leipzig laufen. Bild: Pepe Korteniemi/Lehtikuva/dpa

Insgesamt werden am Sonntag mehr als 11.500 Läufer in Leipzig auf die unterschiedlichen Distanzen gehen - darunter auch Nic Ihlow vom DHfK Leipzig, der als Top-Favorit gilt und seinen vierten Marathon-Sieg in Serie anpeilt. Dabei sein wird auch der frühere Ironman-70.3-Weltmeister Rico Bogen. Der gebürtige Leipziger will in seiner Heimatstadt die 10 Kilometer laufen. (juerg)