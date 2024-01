Band Pankow geht in "Rockerrente": Abschied nach 44 Jahren

Mit dem Ende der Berliner Band Pankow geht auch ein Stück DDR-Rockgeschichte. Mit ihrem authentischen, geraden Rock erreichten die Musiker Tausende. Den Abschied wollen sie gebührend feiern.

Berlin. Wie Eheleute kurz vor der einvernehmlichen Trennung sitzen die Musiker der Band Pankow an diesem Sonnentag im Prater im Berliner Prenzlauer Berg. Die Endgültigkeit der Entscheidung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Ein gutes Ende soll es aber werden, wünschen sich alle - mit einer Tour 2025 durch Ostdeutschland. "Wir wollen die Trennung feiern (...) und bewusst mit Geist dabei sein beim Ende", sagt Sänger André Herzberg.

Geplant sind im kommenden Jahr zunächst 15 Konzerte, darunter in Cottbus, Dresden, Rostock, Berlin und Hoyerswerda. Angedacht sind laut Band anschließend noch Open-Air-Auftritte im Sommer. Ob bei der Tour befreunde Musiker oder andere Gäste mit auftreten werden, ließen die Musiker um Sänger Herzberg offen.

1981 in der DDR gegründet, gingen die "Stones des Ostens", wie die Band auch gern genannt wird, den DDR-Ideologen ziemlich auf den Wecker. Mit ihrem authentischen deutschsprachigen Rock wirbelten die Musiker den ostdeutschen Kulturbetrieb ordentlich auf und machten es dem Staat schwer, mit ihnen umzugehen.

"Provozieren fiel uns nicht schwer", erzählt Gitarrist Jürgen Ehle. Dafür habe man nur Sänger Herzberg nach vorne stellen müssen. "Pankow" boten Songs mit Haltung und Gegenentwürfe zur Ideologie des "kommunistischen Überhelden" und trafen damit den Nerv Tausender. Sie besangen mit schroff-zärtlicher Poesie erfundene Figuren wie Arbeiterjunge "Paule Panke", huldigten "Isolde" oder "Inge Pawelczik" und beleuchteten das wahre Leben im Arbeiter- und Bauernstaat mit "Langeweile" und "Aufruhr in den Augen".

Musikalische Vorbilder waren die großen Bands der 1960iger-Jahre wie "The Kinks", "The Beatles", "The Who" oder "The Rolling Stones". Wichtig sei aber immer gewesen, auf deutsch zu singen, weil das dem eigenen Empfinden entsprach, macht Sänger Herzberg deutlich.

Nach der Wende wurde es schwerer für die Band, die Lust auf Ostrock sank beim Publikum. Um die Zuhörer musste plötzlich gekämpft werden, erinnert sich Ehle. Eine bestimmte Funktion sei weggefallen, eine Art Sprachrohr auch für andere zu sein.

1998 verkündete die Band das erste Mal ihr Ende - auch im Berliner Prater. Damals hätten sie gedacht, auch wirtschaftlich nicht mehr durchhalten zu können, erzählt der Gitarrist. Das dann immer noch vorhandene Adrenalin ließ Pankow 2004 wieder auf die Bühne zurückkehren.

Es folgten zahlreiche Konzerte und 2011 mit "Neuer Tag in Pankow" (Buschfunk) ein weiteres Album. Nach 44 Jahren soll nun aber wirklich Schluss ein. "Wenn Neues entstehen soll, braucht es eine Kontinuität", betont Ehle. Die gebe es mit Auftritten alle zwei bis drei Jahre nicht mehr. Und bei der nächsten Ostalgie-Show dabei zu sein oder als Beiwerk beim "Sandmännchen" vorbeizuschauen, sei keine schöne Vorstellung, ergänzt Sänger Herzberg augenzwinkernd.

Längst haben sich die Musiker in anderen Leben eingerichtet. Keyboarder Andreas Dziuk ist musikalischer Leiter an Theatern, Gitarrist Ehle unter anderem Studiomusiker, Tonmeister und Mitglied bei Andreas Dresen & Band, Herzberg schreibt Bücher und hat ein Soloalbum unter seinem Namen veröffentlicht. Und Stefan Dohanetz unterrichtet Percussion und Schlagzeug und spielt bei Wenzel & Band.

Bei der "Bis zuletzt"- Tour im kommenden Jahr werden sich die Musiker gebührend von den Fans verabschieden, wie sie versprechen. Vorab wird die Band im kommenden Herbst noch eine Single veröffentlichen - als letzte Liebeserklärung an das "Wir-Gefühl". (dpa)