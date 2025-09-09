Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ezechiel Banzuzi steigt erst später ins Training von RB Leipzig ein.
Ezechiel Banzuzi steigt erst später ins Training von RB Leipzig ein. Bild: Uwe Anspach/dpa
Ezechiel Banzuzi steigt erst später ins Training von RB Leipzig ein.
Ezechiel Banzuzi steigt erst später ins Training von RB Leipzig ein. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Banzuzi und Haidara fehlen RB Leipzig zum Trainingsauftakt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ohne Auswahlspieler sowie zwei angeschlagene Profis hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Spiel in Mainz aufgenommen. Weiter nur im Aufbautraining befindet sich Henrichs.

Leipzig.

Mit einem schmalen Kader hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig den Trainingsauftakt vor dem kommenden Auswärtsspiel aufgenommen. Neben den zehn abgestellten Nationalspielern musste RB-Trainer Ole Werner auch noch auf Ezechiel Banzuzi und Amadou Haidara sowie den Langzeitverletzten Benjamin Henrichs verzichten, wie der Verein mitteilte. Die Leipziger, die mit je einem Sieg und einer Niederlage die neue Spielzeit gestartet sind, treten am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) an.

"Der Auftakt war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben – die 0:6-Niederlage in München war hart. Das tut jedem weh. Wir nehmen uns vor, jedes Spiel zu gewinnen, auch gegen die besten Teams", sage Innenverteidiger Castello  Lukeba und ergänzte: "Diese Niederlage hat uns gezeigt, dass wir demütig bleiben und weiter hart arbeiten müssen. Der Sieg gegen Heidenheim war daher besonders wichtig, um wieder in die Spur zu finden."

Banzuzi vor Rückkehr 

Neuzugang Banzuzi trainierte nach seinem Mittelhandbruch individuell, soll aber schon bei der folgenden Einheit am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Mittelfeldspieler Haidara fehlt mit muskulären Problemen, Henrichs befindet sich nach seinem Achillessehnenriss im Aufbautraining. 

Von den Nationalspielern haben RB-Kapitän David Raum, Maarten Vandevoordt sowie Neuzugang Conrad Harder ihre Länderspiele mit Deutschland, Belgien und Dänemark bereits absolviert. Dafür müssen Willi Orban mit Ungarn, die Österreicher Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner sowie der Norweger Antonio Nusa, Kosta Nedeljkovic mit Serbien sowie Assan Ouedraogo mit der deutschen U20 am Dienstagabend noch spielen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
24.08.2025
2 min.
RB Leipzig in der Bundesliga-Saison 2025/26: Kader, Zugänge, Abgänge und Ansetzungen
Heimspielstätte von RB Leipzig ist die Red-Bull-Arena.
Mit diesem Team geht RB Leipzig unter dem neuen Trainer Ole Werner in die Saison 2025/2026 in der Fußball-Bundesliga.
Thomas Kaufmann
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
02.09.2025
1 min.
Mittelhandbruch: Leipzigs Banzuzi fällt für U21 aus
Ezechiel Banzuzi (l) fehlt der niederländischen U21-Nationalmannschaft. (Archivbild)
Leipzigs Sommer-Zugang Ezechiel Banzuzi muss auf die Reise mit der niederländischen U21-Nationalmannschaft verzichten - und könnte auch RB in den kommenden Pflichtspielen fehlen.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
Mehr Artikel