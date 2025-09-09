Banzuzi und Haidara fehlen RB Leipzig zum Trainingsauftakt

Ohne Auswahlspieler sowie zwei angeschlagene Profis hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Spiel in Mainz aufgenommen. Weiter nur im Aufbautraining befindet sich Henrichs.

Leipzig. Mit einem schmalen Kader hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig den Trainingsauftakt vor dem kommenden Auswärtsspiel aufgenommen. Neben den zehn abgestellten Nationalspielern musste RB-Trainer Ole Werner auch noch auf Ezechiel Banzuzi und Amadou Haidara sowie den Langzeitverletzten Benjamin Henrichs verzichten, wie der Verein mitteilte. Die Leipziger, die mit je einem Sieg und einer Niederlage die neue Spielzeit gestartet sind, treten am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) an.

"Der Auftakt war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben – die 0:6-Niederlage in München war hart. Das tut jedem weh. Wir nehmen uns vor, jedes Spiel zu gewinnen, auch gegen die besten Teams", sage Innenverteidiger Castello Lukeba und ergänzte: "Diese Niederlage hat uns gezeigt, dass wir demütig bleiben und weiter hart arbeiten müssen. Der Sieg gegen Heidenheim war daher besonders wichtig, um wieder in die Spur zu finden."

Banzuzi vor Rückkehr

Neuzugang Banzuzi trainierte nach seinem Mittelhandbruch individuell, soll aber schon bei der folgenden Einheit am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Mittelfeldspieler Haidara fehlt mit muskulären Problemen, Henrichs befindet sich nach seinem Achillessehnenriss im Aufbautraining.

Von den Nationalspielern haben RB-Kapitän David Raum, Maarten Vandevoordt sowie Neuzugang Conrad Harder ihre Länderspiele mit Deutschland, Belgien und Dänemark bereits absolviert. Dafür müssen Willi Orban mit Ungarn, die Österreicher Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner sowie der Norweger Antonio Nusa, Kosta Nedeljkovic mit Serbien sowie Assan Ouedraogo mit der deutschen U20 am Dienstagabend noch spielen. (dpa)