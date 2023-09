Barmer-Analyse: Immer mehr Menschen leiden unter Migräne

Dresden.

Immer mehr Menschen und vor allem junge Leute in Sachsen leiden nach einer Analyse der Krankenkasse Barmer unter Migräne. Sie gilt als häufigste Kopfschmerzform. Wie die Barmer am Montag mitteilte, befanden sich 2021 rund 190.000 Menschen in Sachsen (4,7 Prozent) mit dieser Diagnose in ärztlicher Behandlung. Im Jahr 2012 lag ihr Anteil noch bei 4,1 Prozent. Dabei waren Frauen 2021 mit 7,2 Prozent deutlich häufiger betroffen als Männer (2,1 Prozent). "Auffällig ist, dass Migräne bei jungen Leuten besonders häufig auftritt. In der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen ist mehr als jede zehnte Frau betroffen und knapp jeder zwanzigste Mann", erklärte Monika Welfens, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Sachsen.