Barmer: Sprach- und Bewegungsprobleme bei Kindern nehmen zu

Dresden.

Probleme mit der Sprache und bei der Bewegung nehmen bei Kindern in Sachsen nach Daten der Krankenkasse Barmer zu. Im Jahr 2021 sei bei rund 36.700 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren eine Sprachentwicklungsstörung festgestellt worden, teilte die Barmer am Freitag mit. Im Jahr 2006 seien noch weniger als halb so viele Betroffene gezählt worden. Defizite bei der Motorik hatten rund 14.200 Kinder (2006: rund 6200).