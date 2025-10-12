Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Milliarden sollen in die Verbesserung von Straßen, Schienen und Brücken investiert werden. (Archivbild)
Milliarden sollen in die Verbesserung von Straßen, Schienen und Brücken investiert werden. (Archivbild) Bild: Simon Kremer/dpa
Milliarden sollen in die Verbesserung von Straßen, Schienen und Brücken investiert werden. (Archivbild)
Milliarden sollen in die Verbesserung von Straßen, Schienen und Brücken investiert werden. (Archivbild) Bild: Simon Kremer/dpa
Sachsen
Bau blickt skeptisch auf Milliarden-Sondervermögen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist eine gewaltige Summe: 500 Milliarden Euro. Damit soll vor allem die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden. Wo kommt das Geld am Ende an?

Potsdam/Magdeburg/Leipzig.

Der Bauindustrieverband Ost blickt skeptisch auf die Umsetzung des milliardenschweren Investitionsprogramms für die Modernisierung der Infrastruktur. Unter anderem hat der Verband Zweifel daran, dass die Mittel in Höhe von 500 Milliarden Euro tatsächlich zusätzlich ausgegeben werden. 

Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Robert Momberg, spricht von einem drohenden finanzpolitischen Verschiebebahnhof. "Statt zusätzliche Investitionen zu ermöglichen, könnten bestehende Vorhaben einfach umetikettiert werden. Vom großen Investitionsaufbruch bliebe dann nichts als ein statistischer Taschenspielertrick."

Das ist aus Sicht des Verbands nötig

Grundsätzlich bietet das Sondervermögen nach Einschätzung des Verbands die Möglichkeit, den Investitionsrückstand in Deutschland zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Damit das Programm Erfolg habe, seien Nachbesserungen von Bund und Ländern nötig. So sollten Projektlisten transparent gemacht werden. Auf diesem Weg könne sichergestellt werden, dass die Mittel zielgerichtet eingesetzt werden und Fortschritte nachvollziehbar sind. 

Der Verband fordert zudem schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Insbesondere in den Kommunen müsse die Verwaltung aufgestockt werden. Es sollten zusätzliche Fachkräfte eingestellt und geschult werden.

Messbare Fortschritte bei Straßen, Brücken und Schienen nötig

Ob das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) langfristig die erhoffte Wachstumswirkung entfaltet, hängt aus Sicht des Bauindustrieverbands Ost allein davon ab, ob die Mittel tatsächlich in reale Infrastrukturverbesserungen fließen. "Ohne messbare Fortschritte bei Straßen, Brücken, Schienen und Netzen wird das SVIK zu einem teuren Finanzvehikel ohne volkswirtschaftlichen Mehrwert." 

Und auch auf die Zeit ab 2036, dem Ende der Laufzeit des Sondervermögens, blickt der Bauindustrieverband Ost: Die Investitionen müssten künftig wieder durch die regulären Haushalte gestemmt werden. Der Verband mahnt eine Rückkehr zu haushaltspolitischer Disziplin an. Sondervermögen dürften keine Dauerlösung für staatliche Investitionen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
30.09.2025
3 min.
Bürgermeister drängen auf Ausschüttung von Bundesmilliarden
Das Finanzdefizit der Städte liegt laut Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) auf Rekordniveau. Er fordert die schnelle Ausschüttung der Infrastruktur-Milliarden des Bundes an die Kommunen.
Leere Kassen, marode Schulen, kaputte Straßen: Ostdeutsche Bürgermeister schlagen Alarm und pochen auf rasche Hilfe aus dem Bundes-Sondervermögen. Städtetagspräsident Jung mahnt zudem Reformen an.
26.09.2025
2 min.
Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gebilligt
Brandenburgs Ministerpräsident Woidke: "Brauchen das Geld dringend".
Brücken, Bahnstrecken, Energie: Mit dem milliardenschweren Sondervermögen soll unter anderem die Infrastruktur wieder fit gemacht werden. In der Länderkammer sind nicht alle zufrieden.
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel