Bau von Grundschulen: Ministerium weist Kritik zurück

Dresden.

Das Umweltministerium hat Kritik von Städten und Gemeinden wegen zu hoher Standards für Baumaßnahmen an Grundschulen zurückgewiesen. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag hatte jüngst beklagt, überzogene energetische Anforderungen des Ministeriums bremsten den Ausbau von Grundschulen und Horten aus. Damit könnten 137 Millionen Euro an Bundesmitteln für Investitionen in Grund- und Förderschulen sowie Horte derzeit nicht an die Schulträger weitergegeben werden.