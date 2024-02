Bauarbeiten am Hauptbahnhof: Einschränkungen am Wochenende

Am Dresdner Hauptbahnhof wird das elektronische Stellwerk erweitert. Auf Fahrgäste kommen deswegen von Samstag bis Sonntag früh große Einschränkungen im Bahnverkehr zu.

Dresden.

Am Wochenende müssen sich Zugreisende wegen Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof auf Umleitungen, Ausfälle, Ersatzverkehr mit Bussen und Fahrzeitänderungen einstellen. Von 4.00 Uhr am Samstag bis 4.00 Uhr am Sonntag werde das elektronische Stellwerk (ESTW) abgeschaltet, weshalb in dieser Zeit keine Züge am Bahnhof verkehren könnten, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag mit. Grund ist demnach die Erweiterung des ESTW, unter anderem wird die Stromversorgung ausgebaut. Daran sei bereits im vergangenen Jahr gearbeitet worden, nun würden die Maßnahmen abgeschlossen.